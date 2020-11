Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli e scatta il paragone con Flavio Briatore (Di venerdì 20 novembre 2020) Sembra proprio che dopo lo scontro tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, il rapporto tra quest’ultima e Pierpaolo Pretelli sia giunto al capolinea. Il motivo della discussione tra Selvaggia ed Elisabetta, infatti, sarebbe stato proprio Pierpaolo. Selvaggia accusa Elisabetta di giocare con i sentimenti del concorrente, la ma la Gregoraci continua a respingere queste accuse. La showgirl calabrese, però, sarebbe rimasta spiazzata dal fatto che di fronte alle parole della Roma, Pierpaolo non l’abbia difesa, ma anzi sarebbe stato zitto. Tanto che, arrabbiatissima, Elisabetta Gregoraci avrebbe posto un termine di paragone con Flavio Briatore, il suo ... Leggi su trendit (Di venerdì 20 novembre 2020) Sembra proprio che dopo lo scontro tra Selvaggia Roma ed, il rapporto tra quest’ultima esia giunto al capolinea. Il motivo della discussione tra Selvaggia ed, infatti, sarebbe stato proprio. Selvaggia accusadi giocare con i sentimenti del concorrente, la ma lacontinua a respingere queste accuse. La showgirl calabrese, però, sarebbe rimasta spiazzata dal fatto che di fronte alle parole della Roma,non l’abbia difesa, ma anzi sarebbe stato zitto. Tanto che, arrabbiatissima,avrebbe posto un termine dicon, il suo ...

