SecolodItalia1 : Gf Vip, il sospetto: alcuni concorrenti sono “guidati” dagli autori. E vengono fuori le “prove”… - Gresy73 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Julian, fidanzato di Rosalinda Cannavò, getta un sospetto inquietante sugli autori e dà un avvertimento alla… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Julian, fidanzato di Rosalinda Cannavò, getta un sospetto inquietante sugli autori e dà un avvertimento al… - infoitcultura : Giulia Salemi è stata aiutata al GF Vip? Stefania Orlando ha un sospetto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il diktat agli autori: 'Non li voglio più vedere'. Il sospetto: fuori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sospetto

La Casa del Gf Vip non spegnerà le luci tra qualche settimana, ma l'occhio vigile delle telecamere continuerà a spiare i concorrenti per altri due mesi e mezzo. Nella Casa, nessuno sospetta nulla e ...Ai nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è severamente vietato svelare agli altri concorrenti ... Pierpaolo dunque non ha sospettato nulla. Selvaggia stava per spifferare la morte di Gigi Proietti ...