Cisl | plauso al Prefetto | “Sindacati soddisfatti dal confronto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proficua e utile. Così i sindacati hanno commentato la volontà deldi incontrare, seppure in modalità telematica, le forze sociali in questo particolare momento di difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Il segretario generale dellaprovinciale, Gerardo Ceres (foto a lato) afferma: “Sono soddisfatto per l’avvenuto confronto tra le organizzazioni sindacali di Cgil,e Uil ed il. Si riprende una modalità di confronto per affrontare le situazioni più complesse dell’emergenza sanitaria ed economica”. L’analisi continua: “A distanza di alcuni giorni dall’ingresso della Campania nella zona rossa, ilFrancesco Russo ieri mattina ha incontrato, in modalità remoto, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Cgil, ...