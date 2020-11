Bergomi: “Non posso tornare all’Inter per colpa delle mie telecronache” (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppe Bergomi paga per le sue telecronache. Una carriera da bandiera dell’Inter finita maluccio, poi un’altra carriera da seconda voce a Sky che gli ha bruciato qualche residua speranza di rientrare in società. L’ex capitano nerazzurro parla del ruolo un po’ scomodo nel quale si trova a Radio Nerazzurra: in pratica tutti sanno che tifa Inter, ma i tifosi dell’Inter non gli perdonano l’imparzialità, per tutti gli altri i suoi commenti sono invece troppo parziali. E lui, lì nel mezzo. “Dico sempre le stesse cose: io nel cuore ho la mia squadra, ma lavoro per una tv che vive di abbonamenti. Loro fanno ricerche di mercato, quando tu firmi un contratto devi andare con le tue conoscenze, essendo più imparziale possibile. Anche la critica è sempre fatta in maniera costruttiva, tutti non li può accontentare. L’anno scorso ho fatto un percorso con l’Atalanta, mi sono divertito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppepaga per le sue telecronache. Una carriera da bandiera dell’Inter finita maluccio, poi un’altra carriera da seconda voce a Sky che gli ha bruciato qualche residua speranza di rientrare in società. L’ex capitano nerazzurro parla del ruolo un po’ scomodo nel quale si trova a Radio Nerazzurra: in pratica tutti sanno che tifa Inter, ma i tifosi dell’Inter non gli perdonano l’imparzialità, per tutti gli altri i suoi commenti sono invece troppo parziali. E lui, lì nel mezzo. “Dico sempre le stesse cose: io nel cuore ho la mia squadra, ma lavoro per una tv che vive di abbonamenti. Loro fanno ricerche di mercato, quando tu firmi un contratto devi andare con le tue conoscenze, essendo più imparziale possibile. Anche la critica è sempre fatta in maniera costruttiva, tutti non li può accontentare. L’anno scorso ho fatto un percorso con l’Atalanta, mi sono divertito ...

ZZiliani : #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni… - RizzoloMichele : RT @CalcioFinanza: #Bergomi: «Non torno all’#Inter, incomprensioni in passato per le telecronache» - stemenne : RT @CalcioFinanza: #Bergomi: «Non torno all’#Inter, incomprensioni in passato per le telecronache» - napolista : #Bergomi: “Non posso tornare all’#Inter per colpa delle mie telecronache” I tifosi dell’Inter non gli perdonano l’i… - 59Gian : @il_Malpensante @CalcioFinanza Non è vero, è in black list dai tempi di M.Moratti, alla pinetina ci è ritornato sol… -