Bake Off 2020 del 20 novembre: eliminato Matteo (video e streaming) (Di venerdì 20 novembre 2020) La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 20 novembre, ha visto l'eliminazione di Matteo, ad un passo dalla semifinale. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con la partecipazione di Csaba dalla Zorza. Guida del programma è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: la Francia. Nella prima manche, i 6 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare una personale versione della Religieuse a l'ancienne, una torta molto alta con vari piani. Nella versione presentata da Knam, la cima era rappresentata da un'imponente Torre Eiffel. La prova non è stata pienamente soddisfacente e sono successi anche alcuni "disastri", in particolare a Monia, che ha dovuto preparare l'impasto tre volte.

maisonwavy : fatemi capire io mi sono guardata solo bake off per tutta la settimana per mettermi in pari e ora non ci sta più ne… - itschiara33 : non guardo per una sera bake off ed eliminano matteo... questa edizione è un circo - lMomoka : @mikxele Infatti me lo chiedo pure io, guardo bake off per i dolci che mi frega di questi due. Tra l’altro lei è pu… - creepypaola : Madon sono schioppata sul divano mentre finivo di vedere bake off im starting to feel questa nottata di comebackamento - cup0fc0ffee_ : RT @sonolaferaz: 'quest'anno è bake off, ma indirizzo ingegneria/architettura' #BakeOffItalia -