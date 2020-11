Serie C, giudice sportivo: stangata per l’allenatore del Catania Raffaele (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la follia della scorsa sera, arrivano quattro turni di squalifica per Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo che il tecnico siciliano, nella partita del suo Catania contro la Vibonese, è entrato in campo per fermare un’azione avversaria. La note del giudice afferma: “Quattro turni di squalifica per il tecnico Raffaele, perchè a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità della squadra avversaria costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione“. Due turni anche ai calciatori Nicco (Pro Patria) e Redolfi (Vibonese), mentre un turno a Bertoni (Pro Patria) e Vitale (Foggia). Multa di 1500 euro al Catania. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la follia della scorsa sera, arrivano quattro turni di squalifica per Giuseppe, allenatore del. Lo ha deciso ildopo che il tecnico siciliano, nella partita del suocontro la Vibonese, è entrato in campo per fermare un’azione avversaria. La note delafferma: “Quattro turni di squalifica per il tecnico, perchè a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità della squadra avversaria costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione“. Due turni anche ai calciatori Nicco (Pro Patria) e Redolfi (Vibonese), mentre un turno a Bertoni (Pro Patria) e Vitale (Foggia). Multa di 1500 euro al. SportFace.

ravel_claudio : @Francesco_Morra Della serie: giudice per le indagini preliminari, tenente della guardia di finanza, ragioniera del… - agsmag_it : Serie A e A2, le omologazioni del Giudice Sportivo - nyasheart : Araragi, che vede tutto bianco o nero, però si può vedere come nel corso della serie migliora, fino ad accettare an… - infoitsport : Serie C, Imolese-Sudtirol | La decisione UFFICIALE del giudice sportivo - ULTRAMICI : @ZZiliani @FIGC Lo stesso giudice che invece di radiare con le stesse motivazione la Juve la manda in Serie B... E… -