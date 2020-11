Recovery Fund, Gualtieri: “Improprio il veto di Polonia e Ungheria” (Di giovedì 19 novembre 2020) Le trattative sul Recovery Fund si sono nuovamente arenate dopo il veto di Polonia e Ungheria duramente criticate per questo da parte di Gualtieri. C’è molta tensione in Europa dopo il nuovo stop dei negoziati sul Recovery Fund. Il veto di Polonia e Ungheria rende infatti impossibile portare avanti una trattativa che ha bisogno di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Le trattative sulsi sono nuovamente arenate dopo ildie Ungheria duramente criticate per questo da parte di. C’è molta tensione in Europa dopo il nuovo stop dei negoziati sul. Ildie Ungheria rende infatti impossibile portare avanti una trattativa che ha bisogno di L'articolo proviene da Inews.it.

