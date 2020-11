Nova, Giovani noi: testo e video della canzone (Sanremo Giovani) (Di giovedì 19 novembre 2020) Giovani noi è il titolo della canzone di Nova in gara per un posto nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Il cantante si esibirà nella quarta puntata di AmaSanremo, in onda questa sera, su Rai Uno, dalle 22.45, in diretta. Il suo vero nome è Davide Ferlito. Qui potete vedere il video del brano. A seguire il testo della canzone, incentrata sul senso del futuro. C’è la volontà di mordere la vita, di immaginare un futuro lontano con tutit i rischi che comporta di fronte alle incognite e a possibili drammi. Il tempo passa ma le cose sembrano restano le stesse, insieme alla voglia di correre. Cliccando qua, invece, il profilo Instagram dell’artista. Sono sempre in giro come anni fa non importa ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 19 novembre 2020)noi è il titolodiin gara per un posto nelle Nuove Proposte del Festival di2021. Il cantante si esibirà nella quarta puntata di Ama, in onda questa sera, su Rai Uno, dalle 22.45, in diretta. Il suo vero nome è Davide Ferlito. Qui potete vedere ildel brano. A seguire il, incentrata sul senso del futuro. C’è la volontà di mordere la vita, di immaginare un futuro lontano con tutit i rischi che comporta di fronte alle incognite e a possibili drammi. Il tempo passa ma le cose sembrano restano le stesse, insieme alla voglia di correre. Cliccando qua, invece, il profilo Instagram dell’artista. Sono sempre in giro come anni fa non importa ...

Nova, Giovani noi: testo e video della canzone (Sanremo Giovani)

Per Casellati, è necessario che "in questa giornata, le istituzioni ricordino che bisogna essere al fianco di tutti coloro che operano ...

AmaSanremo, questa sera alle 22,45 su Rai Uno: ecco i cantanti che si sfideranno

AmaSanremo, la quarta puntata in diretta dalle 22,.45, giovedì 19 settembre 2020, ecco i cantanti che si sfideranno per un posto a Sanremo 2021 ...

