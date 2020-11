L' immunologa Viola striglia Le Iene sul plasma | Ecco come distruggere il metodo scientifico

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Galici In un lungo e critico post su Facebook, la dottoressaha criticato il lavoro de Lesuliperimmune; immediata la risposta del programma L'Antonellaha risposto duramente al servizio de Le, a cura di Alessandro Politi, mandato in onda qualche giorno fa sui benefici dei trattamenti a base diiperimmune contro il Covid portate avanti nell'ospedale di Padova. Il medico ha deciso di replicare con un post su Facebook, spiegando per quale motivo, in base alla sua esperienza scientifica, questa non possa essere considerata attualmente la soluzione migliore per la regressione della malattia nei pazienti ospedalizzati. Con la seconda ondata si è tornati a discutere di quali possano essere le migliori ...