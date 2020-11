Golf, Joburg Open: Nienaber e Norris in testa dopo il primo giro (Di giovedì 19 novembre 2020) I padroni di casa al Joburg Open di Golf subito in evidenza. Wilco Nienaber e Shaun Norris sono infatti in testa al torneo di Johannesburg con 63 (-8) e guidano con un colpo di vantaggio su Johannes Veerman e Aaron Cockeril, terzi con 64 (-7) dopo il primo giro. Sono due gli azzurri in gara: partito bene Lorenzo Scalise con 67, -4, Andrea Pavan in difficoltà con 83, +12 ma al rientro dopo un mese di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) I padroni di casa aldisubito in evidenza. Wilcoe Shaunsono infatti inal torneo di Johannesburg con 63 (-8) e guidano con un colpo di vantaggio su Johannes Veerman e Aaron Cockeril, terzi con 64 (-7)il. Sono due gli azzurri in gara: partito bene Lorenzo Scalise con 67, -4, Andrea Pavan in difficoltà con 83, +12 ma al rientroun mese di stop. SportFace.

