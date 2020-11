Elisabetta Gregoraci arriva al limite: “Pierpaolo è senza attribuiti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci, stufa di essere continuamente messa sotto torchio al GF Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo contro Pierpaolo. Elisabetta Gregoraci non sta facendo di certo un percorso all’insegna della serenità al Grande Fratello Vip, visto che da quando è entrata nella casa Selvaggia Roma gli animi si sono scombussolati e non poco. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 novembre 2020), stufa di essere continuamente messa sotto torchio al GF Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo contro Pierpaolo.non sta facendo di certo un percorso all’insegna della serenità al Grande Fratello Vip, visto che da quando è entrata nella casa Selvaggia Roma gli animi si sono scombussolati e non poco. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Tra Elisabetta e Selvaggia si preannuncia una convivenza tutt'altro che semplice ?? #GFVIP - Tiziana09705663 : @maryelisabeth77 Accontentata #gfvip - _yvanx : Che poi la Gregoraci dice a Selvaggia di non andare sul personale, ma la cara Elisabetta ne ha dette di ogni a Selv… - Notiziedi_it : Selvaggia Roma a Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Stai zitta, maleducata” | Video Mediaset - fraversion : comunque Elisabetta Gregoraci non poteva sperare in un’operazione simpatia migliore dell’ingresso di Selvaggia Roma… -