Donadoni: “Milan-Napoli? Presto per parlare di scudetto. Ibra ha trovato un’empatia che 10 anni fa non aveva” (Di venerdì 20 novembre 2020) Domenica il campionato proporrà il big match tra Milan e Napoli, due squadre che anche un po' a sorpresa si stanno contendendo le prime piazze e c'è chi parla di sfida scudetto. A giocare in anticipo la partita del Meazza è Roberto Donadoni, ex campione rossonero e successivamente allenatore dei partenopei, poco dopo il loro ritorno in Serie A. "Siamo ancora all’inizio, è azzardato parlare di sfida scudetto - dichiara l'ex allenatore di Nazionale, Parma e Bologna - . Non vedo favoriti, sono due squadre che si equivalgono. Chi riuscirà ad avere la meglio acquisterà maggiore autostima e consapevolezza di lottare fino alla fine. Con la Juve che sta faticando non c’è più questo pensiero, le altre se la giocano tutte alla pari”. Poi sull'avventura a Napoli: "È stata una parentesi che non è ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Domenica il campionato proporrà il big match tra Milan e, due squadre che anche un po' a sorpresa si stanno contendendo le prime piazze e c'è chi parla di sfida. A giocare in anticipo la partita del Meazza è Roberto, ex campione rossonero e successivamente allenatore dei partenopei, poco dopo il loro ritorno in Serie A. "Siamo ancora all’inizio, è azzardatodi sfida- dichiara l'ex allenatore di Nazionale, Parma e Bologna - . Non vedo favoriti, sono due squadre che si equivalgono. Chi riuscirà ad avere la meglio acquisterà maggiore autostima e consapevolezza di lottare fino alla fine. Con la Juve che sta faticando non c’è più questo pensiero, le altre se la giocano tutte alla pari”. Poi sull'avventura a: "È stata una parentesi che non è ...

ItaSportPress : Donadoni: 'Milan-Napoli? Presto per parlare di scudetto. Ibra ha trovato un'empatia che 10 anni fa non aveva' -… - sportli26181512 : Donadoni: 'Ibra ora ha empatia con i compagni, che hanno totale fiducia in lui': Roberto Donadoni, ex giocatore del… - infoitsport : Milan, Donadoni: “Facile parlare bene di Ibra e Pioli, il motivo” / News - Milannews24_com : Donadoni su Ibra: «Il successo del Milan deriva dalla sua maturità» - MilanPress_it : Siete d’accordo con #Donadoni? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni “Milan Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista