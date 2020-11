Covid: Lagarde, seconda ondata toccherà severamente l’economia (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli investimenti pubblici e le riforme, soprattutto se orientati verso sfide a medio e lungo termine come la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione, possono costruire un ponte verso una ripresa di successo e inclusiva, dice Lagarde Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli investimenti pubblici e le riforme, soprattutto se orientati verso sfide a medio e lungo termine come la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione, possono costruire un ponte verso una ripresa di successo e inclusiva, dice

