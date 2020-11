Coronavirus | Lagarde | “Situazione destinata a precipitare | serve subito il Recovery Fund”

(Di giovedì 19 novembre 2020) La situazione è grave e peggiorerà. Lo ha detto Christine, la presidente della Banca centrale europea, nel corso di un’audizione alla Commissione economia del Parlamento europeo. Non è ottimista, Christine, sull’attuale situazione di molti Paesi che vivono la crisi da. “C’è un chiaro rischio di peggioramento, almeno nel breve. L’economia della zona L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La presidentessa della Bce: "La sfida principale per i responsabili politici sarà colmare il divario fino a quando i vaccini non saranno in fase avanzata e la ripresa potrà riprendere slancio” ...Il rapido aumento dei contagi e il ripristino delle misure di contagio che stanno caratterizzando la seconda ondata dell'epidemia da Covid ...