Coronavirus | Conte | “5 parametri al posto dei 21? È un dibattito scientifico e non politico Dobbiamo fidarci degli esperti”

"Io non sono uno esperto o uno scienziato, però dire 5 e 3 è un dibattito scientifico e non politico, Dobbiamo anche fidarci degli esperti. Il dibattito è aperto, abbiamo concordato che è bene che il professor Brusaferro ed esperti spieghino bene i parametri ai presidenti delle regioni. Nelle prossime ore ci sarà un incontro e ci sarà un contraddittorio con loro, vedremo quali sono le rimostranze dei presidenti delle regioni e la loro validità. Dire però oggi che sarebbe meglio passare da 21 a 5 a 3 non ha molto senso". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla chiusura della XXXVII Assemblea dell'Anci in corso all'Auditorium della Conciliazione in Roma

