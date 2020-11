Che fine ha fatto Pamela Prati? Sta per tornare come nessuno si aspetta (Di giovedì 19 novembre 2020) Che fine ha fatto Pamela Prati? La showgirl sarda dopo l’ormai noto Prati-gate, in cui finse un matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, è finita lontana dalle scene: “Quello che mi è accaduto è crudele, sono stata vittima di un sistema che mi ha fatto male. Adesso non lavoro perché, purtroppo, ciò che mi è accaduto è stato raccontato male, ma il tempo mi darà ragione e verrà fuori la verità”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi. In attesa di nuovi impegni televisivi o teatrali la Prati annuncia un nuovo impegno musicale: “Torno con una canzone, Mariposita, dedicata a mia madre. L’ho intitolata così perché quando ero piccola mi chiamava “mariposa” (farfalla in spagnolo, ndr). Mi manca tanto e in questi momenti drammatici non faccio che pensare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Cheha? La showgirl sarda dopo l’ormai noto-gate, in cui finse un matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, è finita lontana dalle scene: “Quello che mi è accaduto è crudele, sono stata vittima di un sistema che mi hamale. Adesso non lavoro perché, purtroppo, ciò che mi è accaduto è stato raccontato male, ma il tempo mi darà ragione e verrà fuori la verità”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi. In attesa di nuovi impegni televisivi o teatrali laannuncia un nuovo impegno musicale: “Torno con una canzone, Mariposita, dedicata a mia madre. L’ho intitolata così perché quando ero piccola mi chiamava “mariposa” (farfalla in spagnolo, ndr). Mi manca tanto e in questi momenti drammatici non faccio che pensare a ...

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - CalabriaTw : #Roma Nonostante il primo freddo oggi è andato a fuoco il 25°autobus nel 2020. Ma come non era colpa del caldo? Par… - ZZiliani : (4. #SvizzeraUcraina) Infine: poichè non è colpa di nessuno, nè dell’Ucraina nè del Napoli, essere fermati dal Mini… - 3frency3 : @blinkhbdl L'esame per cui ho studiato di più, che ho dovuto ridare 5 volte e alla fine prendere 19 era da 4 CFU, QUATTRO. - TeikDet : @monicanote73 Amore malato, secondo te sono 2 parole che potrebbero stare vicine? Eppure convivono bene. Scusami al… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine «La vita è bella» torna in tv: che fine ha fatto Giorgio Cantarini/Giosuè e altre 6 curiosità Corriere della Sera Bosnia-Italia, Evani: "I ragazzi sono stati straordinari. Regalo per Mancini"

Le parole a fine gara del vice di Mancini, che anche oggi ha guidato dalla panchina gli azzurri al posto del CT, ancora positivo al Covid-19 ...

Basket, coppe europee: sorridono Brescia e Sassari. Sconfitte Brindisi, Milano e Trento

Terza k.o. per Milano in Eurolega. Due vittorie e altrettante sconfitte per le altre italiane impegnate fra Champions League ed Eurocup ...

Le parole a fine gara del vice di Mancini, che anche oggi ha guidato dalla panchina gli azzurri al posto del CT, ancora positivo al Covid-19 ...Terza k.o. per Milano in Eurolega. Due vittorie e altrettante sconfitte per le altre italiane impegnate fra Champions League ed Eurocup ...