Cava e Vietri sul Mare | Dad per tutti fino al 3 dicembre

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il sindaco dide’ Tirreni Vincenzo Servalli e il sindaco disulGiovanni De Simone dopo un’attenta valutazione dei dati relativi alla diffusione dei contagi da Covid19 e la consultazione dei dirigenti scolastici perde’ Tirreni da parte dell’assessore all’istruzione Lorena Iuliano, hanno deciso che a far data dal 24 novembre eal 3sono sospese le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0- 6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria su tutto il territorio comunale. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto ...