Cannabis, la sentenza della corte di Giustizia europea che sancisce la libera circolazione del cannabidiolo: «Non è un narcotico» (Di venerdì 20 novembre 2020) Il cannabidiolo (Cbd) – metabolita della Cannabis con effetti rilassanti – non è un farmaco narcotico. A stabilirlo, la più alta corte dell’Unione europea, la corte di Giustizia. La sentenza mette quindi la parola fine ai tentativi di alcuni paesi Ue che in questi anni hanno cercato di reprimere l’uso del Cbd, sostenendo che fosse dannoso per la salute delle persone. La decisione è stata presa dopo aver esaminato un caso francese contro un’azienda ceca che vendeva Cbd estratto dall’intera pianta di Cannabis da utilizzare nelle cartucce di sigarette elettroniche. La Francia consente l’estrazione solo da semi e fibre di Cannabis, non dall’intera pianta. Il tribunale ha spiegato che l’azione legale ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Il(Cbd) – metabolitacon effetti rilassanti – non è un farmaco. A stabilirlo, la più altadell’Unione, ladi. Lamette quindi la parola fine ai tentativi di alcuni paesi Ue che in questi anni hanno cercato di reprimere l’uso del Cbd, sostenendo che fosse dannoso per la salute delle persone. La decisione è stata presa dopo aver esaminato un caso francese contro un’azienda ceca che vendeva Cbd estratto dall’intera pianta dida utilizzare nelle cartucce di sigarette elettroniche. La Francia consente l’estrazione solo da semi e fibre di, non dall’intera pianta. Il tribunale ha spiegato che l’azione legale ...

coldiretti : Cannabis, Coldiretti: la sentenza della Corte Ue apre nuove opportunità per centinaia di aziende agricole che in It… - softsecrets_it : Breaking news per il mercato del CBD. Sentenza Kanavape: Storica decisione della Corte europea che ribadisce che il… - JCenille : RT @MaryNewsWeb: Il divieto del #CBD in ???? Francia ritenuto illegale. La sentenza del tribunale conclude che questa molecola presente nella… - France_Verte : RT @MaryNewsWeb: Il divieto del #CBD in ???? Francia ritenuto illegale. La sentenza del tribunale conclude che questa molecola presente nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis sentenza Coltivare una pianta di cannabis è reato? La Legge per Tutti Canapa: Coldiretti, bene Corte Ue, in Italia 4mila ettari

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La sentenza della Corte Ue apre nuove opportunità per centinaia di aziende agricole che in Italia hanno investito nella coltivazione della cannabis con i terreni coltivati che ...

Canapa: dalla Corte UE via libera al cannabidiolo

Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia ...

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La sentenza della Corte Ue apre nuove opportunità per centinaia di aziende agricole che in Italia hanno investito nella coltivazione della cannabis con i terreni coltivati che ...Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia ...