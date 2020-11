**Calabria: Conte riceve delegazione sindaci, presente anche Speranza** (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e una delegazione di sindaci calabresi, presente anche il ministro alla Salute Roberto Speranza. Della delegazione fanno parte il vicepresidente dell’Anci Calabria e i primi cittadini di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppee unadicalabresi,il ministro alla Salute Roberto Speranza. Dellafanno parte il vicepresidente dell’Anci Calabria e i primi cittadini di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

