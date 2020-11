Bufere di NEVE improvvise sull’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’inverno, per chi ama questa splendida materia – la meteorologia ovviamente – è una stagione magica. Lo era soprattutto in passato, lo era per chi ha un vissuto di un certo tipo e può raccontare ondate di freddo edifficilmente immaginabili. Poi è arrivato il riscaldamento globale, poi sono arrivati i cambiamenti climatici, poi è arrivata un’altra era climatica. Mettetela come volete, fatto sta che le cose sono cambiate. Cambiate in peggio purtroppo, perché al di là che possa piacere o meno è impensabile che l’inverno si vesta di primavera. Ricordate il 2019/2020? Ricordate per caso una nevicata? Noi no, nemmeno in montagna. O meglio, non ci ricordiamo di nevicate degne di menzione, perché le fioccate di un paio d’ore non meritano di essere prese in considerazione. In Italia, le ondate di freddo esono poco prevedibili. Sapete però qual ...