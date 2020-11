Blue Phelix eliminato da X Factor 2020, la delusione di Emma (dopo l’attacco omofobo ricevuto sui social dal cantante) (Di giovedì 19 novembre 2020) Blue Phelix è stato eliminato da X Factor dopo la prima manche. I cantanti si sono esibiti nel loro inedito e a scegliere il cantante destinato ad abbandonare il programma era solamente il televoto. Tutto era nelle mani del pubblico. Il meno votato avrebbe dovuto lasciare il talent show. E, al termine delle esibizioni, il cantante che ha avuto meno preferenze è stato Blue Phelix. Un verdetto che ha ferito il giudice dell’artista, Emma, che lo ha scelto per i live show: “C’è poco da dire… mi dispiace perché è andato via un talento e non solo perché è nella mia squadra. Io penso di aver fatto il possibile, anche Francesco. E’ un gioco, a volte non sono leali. Ha veramente un grande talento. E’ venuto qua con le sue ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 19 novembre 2020)è statoda Xla prima manche. I cantanti si sono esibiti nel loro inedito e a scegliere ildestinato ad abbandonare il programma era solamente il televoto. Tutto era nelle mani del pubblico. Il meno votato avrebbe dovuto lasciare il talent show. E, al termine delle esibizioni, ilche ha avuto meno preferenze è stato. Un verdetto che ha ferito il giudice dell’artista,, che lo ha scelto per i live show: “C’è poco da dire… mi dispiace perché è andato via un talento e non solo perché è nella mia squadra. Io penso di aver fatto il possibile, anche Francesco. E’ un gioco, a volte non sono leali. Ha veramente un grande talento. E’ venuto qua con le sue ...

panpersofficial : Dire che Blue Phelix sia stato eliminato per colpa del pregiudizio è follia. #XF2020 #xfactor2020 - killemwgoodness : @meringa___ Dire che Blue Phelix non abbia talento è un po’ una cazzata scusami - SkyTG24 : X Factor 2020, il primo eliminato è Blue Phelix - sarabalzani1 : RT @smilevforhar: blue phelix eliminato la sera in cui doveva cantare falling, io così #XF2020 - MaraDallOglio : blue phelix è uscito perchè di quelli rimasti era il meno forte, punto. @MarroneEmma sostenere che sia uscito perch… -

