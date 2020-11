BBC e BLAST Premier collaborano per la messa in onda dei tornei

Leggi su esports247

(Di giovedì 19 novembre 2020) La partnership trae la BBC è stata annunciata da poco e riguarda ovviamente iCS:GO. Precisamente si parla degli ultimi tre eventi del titolo della stagione 2020 che verranno mostrati su BBC iPlayer. La piattaforma mostrerà oltre 120 ore durante il Fall Showdown, Fall Final e la finale globale che si terrà tra novembre e gennaio 2021. La BBC non è totalmente esente dalla scena Esport, recentemente ha collaborato con altre organizzazioni. Siccome vi è la mancanza di sport data la pandemia in corso, la BBC ha trasmesso contenuti come League of Legends tramite UKLC e NLC e ha trasmesso anche la Rocket League European Spring Series e la W Series Esport League. Alexander Lewin, Vice President of Distribution and Programming di, ha discusso della partnership in un ...