Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Venerdì 20 Novembre 2020

(Di giovedì 19 novembre 2020)UPAS della puntata di20Episodio numero 5.570 Tra Alberto (Maurizio Aiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) continuano le ostilità. Il passaggio in commissariato potrebbe non sortire gli effetti desiderati da Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), mentre la distanza tra i due coniugi sembra aumentare. Susanna (Agnese Lorenzini) dopo aver incontrato Niko (Luca Turco) casualmente, percepirà il malessere del ragazzo alle prese col nuovo lavoro allo Studio Leone e prenderà una decisione inaspettata. Vi ricordiamo che nella nostra rubrica “Tv & Gossip” potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Pronti per la scorpacciata? - UgoBaroni : RT @redazionetvsoap: #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #19novembre - clikservernet : Un posto al sole anticipazioni 19 novembre 2020: le manovre di Roberto Ferri intralciano Marina - Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 19 novembre 2020: le manovre di Roberto Ferri intralciano Marina) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 19 novembre 2020: le manovre di Roberto Ferri intralciano Marina… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni POSTO

Va in onda questa sera in prima serata su Rai1 il finale della prima stagione di DOC - Nelle Tue Mani, l'amatissima Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.La dark lady di Puente Viejo, di fronte alla gravissima condizione di salute dell'Ulloa, prende una decisione inattesa, che fa infuriare non poco la Marchesa ...