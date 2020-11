Vasco Rossi | «Se non sono un sopravvissuto io…»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 24 novembre 2020

Corriere : Vasco : «Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma, 3 o 4 volte» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Vasco : «Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma, 3 o 4 volte» - Italia_Notizie : Vasco Rossi a Cesare Cremonini: «Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma. Ma credo n… - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Più in alto che c’è - radiolisola : #NowPlaying: Vasco Rossi - Tu che dormivi piano -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Cesare Cremonini scrive una lettera a VASCO ROSSI, che subito risponde. E racconta il significato che ha per lui la parola «vivere» in questo ?«brutto periodo», dopo aver superato mille volte la morte ...Il rocker si confessa a Cesare Cremonini, nominato direttore della rivista per un giorno. E ripercorre la sua lunga cavalcata tra cinque decenni, buoni e meno buoni ...