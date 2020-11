“Una nuova prospettiva” – TFF38 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una nuova prospettiva, cortometraggio di Emanuela Ponzano, è l’unico film italiano in concorso nella nuova sezione competitiva Torino 38 Corti della 38esima edizione del Torino Film Festival. L’evento si terrà in streaming dal 20 al 28 novembre, la proiezione del cortometraggio è prevista su Mymovies il 26 novembre alle ore 14. Un film drammatico di carattere storico universale sul tema della memoria. Una nuova prospettiva vuole ricordare che la storia è ciclica, che gli eventi tendono a ripetersi. “Personalmente sono stata molto colpita dalla visione del muro spiato del confine ungherese dal 2015. L’immagine di lunghe file di adulti e bambini disperati, con in braccio solo un sacco, ammassati contro una rete coperta da filo spinati. Umiliati dalla richiesta di spogliarsi dei loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unaprospettiva, cortometraggio di Emanuela Ponzano, è l’unico film italiano in concorso nellasezione competitiva Torino 38 Corti della 38esima edizione del Torino Film Festival. L’evento si terrà in streaming dal 20 al 28 novembre, la proiezione del cortometraggio è prevista su Mymovies il 26 novembre alle ore 14. Un film drammatico di carattere storico universale sul tema della memoria. Unaprospettiva vuole ricordare che la storia è ciclica, che gli eventi tendono a ripetersi. “Personalmente sono stata molto colpita dalla visione del muro spiato del confine ungherese dal 2015. L’immagine di lunghe file di adulti e bambini disperati, con in braccio solo un sacco, ammassati contro una rete coperta da filo spinati. Umiliati dalla richiesta di spogliarsi dei loro ...

