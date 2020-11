Skull & Bones altra tegola. Ubisoft rimuove il boss dello studio che lo sta sviluppando (Di mercoledì 18 novembre 2020) Hugues Ricour, l'uomo incaricato della supervisione dello studio Ubisoft di Singapore, che attualmente sta sviluppando Skull & Bones, è stato rimosso da quella posizione a seguito del risultato di una "verifica di leadership", secondo una copia di un'e-mail aziendale. Ricour ricopriva quel ruolo dall'inizio del 2018 ed era responsabile della supervisione dei numerosi progetti dello studio, che includono non solo l'imminente gioco di combattimento di navi pirata di Ubisoft, ma anche responsabilità di co-produzione sulla serie di Assassin's Creed e il titolo uscito recentemente Immortals: Fenyx Rising. "Con effetto immediato, Hugues Ricour non è più amministratore delegato di Ubisoft Singapore", si ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Hugues Ricour, l'uomo incaricato della supervisionedi Singapore, che attualmente sta, è stato rimosso da quella posizione a seguito del risultato di una "verifica di leadership", secondo una copia di un'e-mail aziendale. Ricour ricopriva quel ruolo dall'inizio del 2018 ed era responsabile della supervisione dei numerosi progetti, che includono non solo l'imminente gioco di combattimento di navi pirata di, ma anche responsabilità di co-produzione sulla serie di Assassin's Creed e il titolo uscito recentemente Immortals: Fenyx Rising. "Con effetto immediato, Hugues Ricour non è più amministratore delegato diSingapore", si ...

