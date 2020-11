Serie C 2020/2021: il Catania torna al successo, Vibonese piegata 2-1 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Catania supera 2-1 la Vibonese nel match valevole per il recupero dell’ottava giornata del girone C di Serie C 2020/2021, grazie alle reti messe a segno da Welbeck e Pecorino, e ritrova un successo che mancava da ben quattro turni. I padroni di casa partono forte, rendendosi subito molto pericolosi prima con Dall’Oglio e poi con Reginaldo, ma sulla loro strada trovano un Mengoni molto attento che blinda la porta della formazione calabrese. La partita, con il passare dei minuti, assume le sembianze di un vero e proprio monologo rosso-azzurro e, infatti, al 21? Nana Welbeck realizza il suo primo gol con la maglia etnea su assist del veterano Reginaldo, portando in vantaggio i suoi. Le occasioni per il raddoppio non mancano, ma a tenere a galla gli ospiti ci pensa il solito Mengoni, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilsupera 2-1 lanel match valevole per il recupero dell’ottava giornata del girone C di, grazie alle reti messe a segno da Welbeck e Pecorino, e ritrova unche mancava da ben quattro turni. I padroni di casa partono forte, rendendosi subito molto pericolosi prima con Dall’Oglio e poi con Reginaldo, ma sulla loro strada trovano un Mengoni molto attento che blinda la porta della formazione calabrese. La partita, con il passare dei minuti, assume le sembianze di un vero e proprio monologo rosso-azzurro e, infatti, al 21? Nana Welbeck realizza il suo primo gol con la maglia etnea su assist del veterano Reginaldo, portando in vantaggio i suoi. Le occasioni per il raddoppio non mancano, ma a tenere a galla gli ospiti ci pensa il solito Mengoni, ...

