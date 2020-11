Renzi querela Davigo per una frase in tv sul maxi-prestito dell’amico imprenditore per comprare la villa da oltre un milione di euro (Di giovedì 19 novembre 2020) Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dato mandato ai propri avvocati di citare in giudizio Pier Camillo Davigo, ex componente del Csm e storico magistrato del pool di Mani pulite, per alcune frasi pronunciate a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. “Credo talmente nella magistratura – ha scritto su Twitter l’ex premier – che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermazioni a DiMartedì. Vedremo i suoi colleghi giudici cosa faranno davanti alle evidenti falsità delle affermazioni del dottor Davigo”. Cos’è che Renzi contesta a Davigo? Di aver ricordato una vecchia vicenda tirata fuori dall’Espresso esattamente un anno fa. Domanda di Floris (in un dibattito in cui si parlava di garantismo o presunto tale): “Lei ha anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Il senatore e leader di Italia Viva Matteoha dato mandato ai propri avvocati di citare in giudizio Pier Camillo, ex componente del Csm e storico magistrato del pool di Mani pulite, per alcune frasi pronunciate a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. “Credo talmente nella magistratura – ha scritto su Twitter l’ex premier – che ho deciso di agire in sede civile contro il dottorper le sue affermazioni a DiMartedì. Vedremo i suoi colleghi giudici cosa faranno davanti alle evidenti falsità delle affermazioni del dottor”. Cos’è checontesta a? Di aver ricordato una vecchia vicenda tirata fuori dall’Espresso esattamente un anno fa. Domanda di Floris (in un dibattito in cui si parlava di garantismo o presunto tale): “Lei ha anche ...

Noovyis : (Renzi querela Davigo per una frase in tv sul maxi-prestito dell’amico imprenditore per comprare la villa da oltre… - medicojunghiano : RT @mariotoscana196: Renzi sempre troppo tardi, non più nel ruolo istituzionale di PDC, querela chi lo denigra e calunnia, oggi tocca al ce… - M5SGiorgio : RT @serebellardinel: Presidente Repubblica federale Germania si dimise per avere chiesto un prestito a un amico, come ha fatto Renzi!Solo c… - alexa5313 : @stefanoangello1 Magari lo querela Renzi. Secondo la cronologia... ?? - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: Presidente Repubblica federale Germania si dimise per avere chiesto un prestito a un amico, come ha fatto Renzi!Solo c… -