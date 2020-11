Regolamento su botticelle, consiglio comunale rinvia a venerdì votazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – Fumata nera per il nuovo Regolamento del Comune di Roma sulle botticelle. La delibera contenente le nuove regole oggi e’ stata ‘impallinata’ dall’ostruzionismo delle opposizioni che, con interventi in deroga della durata di 45 ciascuno, per la verita’ gia’ iniziati durante la seduta di ieri, ha portato la discussione oltre le 19, costringendo il presidente Marcello De Vito a sospendere i lavori. Prima della chiusura dei lavori si e’ anche svolta una capigruppo in cui pare siano stati riconsiderati alcuni emendamenti. La delibera, la cui principale novita’ consiste nell’autorizzazione del servizio delle botticelle nei soli parchi e la contestuale possibilita’ per i vettrini di convertire la loro licenza in una licenza per i taxi, sara’ discussa la prossima seduta, prevista per domani alle ore 14. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – Fumata nera per il nuovodel Comune di Roma sulle. La delibera contenente le nuove regole oggi e’ stata ‘impallinata’ dall’ostruzionismo delle opposizioni che, con interventi in deroga della durata di 45 ciascuno, per la verita’ gia’ iniziati durante la seduta di ieri, ha portato la discussione oltre le 19, costringendo il presidente Marcello De Vito a sospendere i lavori. Prima della chiusura dei lavori si e’ anche svolta una capigruppo in cui pare siano stati riconsiderati alcuni emendamenti. La delibera, la cui principale novita’ consiste nell’autorizzazione del servizio dellenei soli parchi e la contestuale possibilita’ per i vettrini di convertire la loro licenza in una licenza per i taxi, sara’ discussa la prossima seduta, prevista per domani alle ore 14.

