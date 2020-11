LIVE Zverev-Schwartzman | ATP Finals 2020 DIRETTA | vincere per restare ancora in corsa

(Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: E’ finito il doppio e tra poco toccherà a14.37: E’in corso il match di doppio che precede. Il tedesco e l’argentino entreranno in campo al termine di questo incontro. Il programma di– La presentazione delle ATP(18 novembre) – Il programma delle ATP(18 novembre) Buongiorno e bentrovati alladel match tra Alexandere Diego, valevole per la seconda giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP. Una sfida decisiva tra i due perdenti ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Zverev

Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, mercoledì 18 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...Alexander Zverev e Diego Schwartzman oggi si affrontano nella seconda giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp Finals 2020. Per entrambi è una sfida decisiva per continuare a sperare nella qualificazio ...