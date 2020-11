L'Italia passa 2-0 in Bosnia ed è nell'Olimpo d'Europa (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - L'Italia vince in Bosnia per 2-0 e stacca il biglietto per le Final four della seconda edizione della Nations League che si giochera' a ottobre 2021 a Milano e Torino. Per gli azzurri, guidati in panchina nuovamente da Alberico Evani per la indisponibilità di Roberto Mancini ancora positivo al Covid, sono andati a segno Andrea Belotti all 22mo e Domenico Berardi al 68mo. Il ritorno dell'élite europea Un successo importante che riporta la Nazionale di calcio Italiana all'interno della top 10 del ranking mondiale. Le altre qualificate alle Final four sono Spagna, Francia e Belgio. L'Italia ha dominato per grandi tratti la partita giocata allo stadio Grbavica di Sarajevo tanto che il punteggio finale poteva essere molto piu' largo. Ma la squadra di Mancini ha colpito anche per la solidita' difensiva visto che, per ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - L'vince inper 2-0 e stacca il biglietto per le Final four della seconda edizione della Nations League che si giochera' a ottobre 2021 a Milano e Torino. Per gli azzurri, guidati in panchina nuovamente da Alberico Evani per la indisponibilità di Roberto Mancini ancora positivo al Covid, sono andati a segno Andrea Belotti all 22mo e Domenico Berardi al 68mo. Il ritorno dell'élite europea Un successo importante che riporta la Nazionale di calciona all'interno della top 10 del ranking mondiale. Le altre qualificate alle Final four sono Spagna, Francia e Belgio. L'ha dominato per grandi tratti la partita giocata allo stadio Grbavica di Sarajevo tanto che il punteggio finale poteva essere molto piu' largo. Ma la squadra di Mancini ha colpito anche per la solidita' difensiva visto che, per ...

