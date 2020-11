Lazio, il figlio di Fabio Cannavaro tesserato dall’Under 17 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andrea Cannavaro, figlio di Fabio, è stato tesserato dall’Under 17 della Lazio Un nuovo innesto importante per il settore giovanile biancoceleste. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, è entrato a far parte dell’Under 17 biancoceleste. «Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l’esperienza vissuta in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andreadi, è stato17 dellaUn nuovo innesto importante per il settore giovanile biancoceleste. Andreadell’ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006,, è entrato a far parte dell’Under 17 biancoceleste. «Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andreadell’ex difensore italiano, è approdato alladopo l’esperienza vissuta in ...

