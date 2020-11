Jason Momoa: pioggia di critiche su Instagram a causa di Amber Heard (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'ultimo post Instagram di Jason Momoa ha attirato diverse critiche da parte degli utenti del web, che hanno rimproverato l'attore di Aquaman a causa di Amber Heard: ecco per quale motivo. Jason Momoa posta qualcosa su Instagram, e il web impazzisce. Di solito è così che funziona, ma questa volta i follower dell'interprete di Aquaman non sembrano essere molto entusiasti, e anzi, hanno qualcosa da dire all'attore in merito ad Amber Heard e Johnny Depp. Negli ultimi giorni il buzz intorno allo Snyder Cut e in generale alle produzioni DC/ Warner Bros. è stato piuttosto intenso, complici anche la diffusione del nuovo trailer del film diretto da Zack Snyder e quanto sta succedendo invece ad ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'ultimo postdiha attirato diverseda parte degli utenti del web, che hanno rimproverato l'attore di Aquaman adi: ecco per quale motivo.posta qualcosa su, e il web impazzisce. Di solito è così che funziona, ma questa volta i follower dell'interprete di Aquaman non sembrano essere molto entusiasti, e anzi, hanno qualcosa da dire all'attore in merito ade Johnny Depp. Negli ultimi giorni il buzz intorno allo Snyder Cut e in generale alle produzioni DC/ Warner Bros. è stato piuttosto intenso, complici anche la diffusione del nuovo trailer del film diretto da Zack Snyder e quanto sta succedendo invece ad ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jason Momoa: pioggia di critiche su Instagram a causa di Amber Heard - Cillari2 : @La_Connie_ Ho la stessa sensazione. Quando un mio amico mi ha fatto vedere il suo gruppo su whatsapp dove venivano… - BestMovieItalia : Jason Momoa: la foto sexy di Aquaman è virale. Ma piovono critiche per l’attore - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jason Momoa: la foto sexy di Aquaman è virale. Ma piovono critiche per l’attore - joonecho : io me lo merito un jason momoa tutto per me -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Momoa Jason Momoa: pioggia di critiche su Instagram a causa di Amber Heard Movieplayer.it Jason Momoa: pioggia di critiche su Instagram a causa di Amber Heard

L'ultimo post Instagram di Jason Momoa ha attirato diverse critiche da parte degli utenti del web, che hanno rimproverato l'attore di Aquaman a causa di Amber Heard: ecco per quale motivo. Jason Momoa ...

Jason Momoa celebra Justice League, ma scoppia la polemica legata ad Amber Heard

Jason Momoa ha voluto celebrare la Justice League e la figlia scomparsa del regista, eppure alcuni fan hanno iniziato a dargli il tormento sui social.

L'ultimo post Instagram di Jason Momoa ha attirato diverse critiche da parte degli utenti del web, che hanno rimproverato l'attore di Aquaman a causa di Amber Heard: ecco per quale motivo. Jason Momoa ...Jason Momoa ha voluto celebrare la Justice League e la figlia scomparsa del regista, eppure alcuni fan hanno iniziato a dargli il tormento sui social.