Enock e Selvaggia Roma, messaggi scambiati su IG. Barwuah crolla: “Sono in**lato” (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Selvaggia Roma e d Enock Barwuah si do o scambiati dei messaggi L’ingresso di Selvaggia Roma ha letteralmente sconvolto l’esistenza di Enock Barwuah all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex partecipante di Temptation Island, infatti, sin dai primi minuti dopo la diretta del venerdì ha rivelato a tutti di aver baciato in estate Enock Barwuah e di essersi scambiati dei messaggi su Instagram. Dei messaggi il cui contenuto è stato svelato nell’appartamento più spiato d’Italia. Ad approcciare è stato il fratello di Mario Balotelli che ha chiesto ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 novembre 2020)e dsi do odeiL’ingresso diha letteralmente sconvolto l’esistenza diall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex partecipante di Temptation Island, infatti, sin dai primi minuti dopo la diretta del venerdì ha rivelato a tutti di aver baciato in estatee di essersideisu Instagram. Deiil cui contenuto è stato svelato nell’appartamento più spiato d’Italia. Ad approcciare è stato il fratello di Mario Balotelli che ha chiesto ...

infoitcultura : Selvaggia Roma: “Questa è la tua verità Enock” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - CasulaSs : @Ileniacalone La volta scorsa l abbiamo presa in giro perché non sentivamo altro che Pierpaaaa,lo chiamava lei mi… - ___Cre___ : @KaahCs_ Si e perchè dovrebbe poi lei dire: ' no allora non parliamo di questa cosa' se fossero stati Enock e Selva… - KaahCs_ : @___Cre___ Oye Sono il primo a spedire i due, ma non potevano parlare del bacio tra Enock e Selvaggia? - FranciAle91 : Seconda cosa, se cn pier ci fossero stati enock, andrea, adua, tommaso etc ovvio che si sarebbero parlati di piu. M… -