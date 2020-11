Calciomercato Juventus: a gennaio assalto ad Alaba. I dettagli (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Juventus fa sul serio ed è pronta a sferrare l’assalto a David Alaba. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto col Bayern Monaco La Juventus potrebbe aggiungere un pezzo da 90 alla sua rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero davvero infuocati i contatti con Pini Zahavi, agente di David Alaba. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e a breve potrebbe prendere la sua decisione. La Juve tenta l’assalto a gennaio. LEGGI I dettagli SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lafa sul serio ed è pronta a sferrare l’a David. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto col Bayern Monaco Lapotrebbe aggiungere un pezzo da 90 alla sua rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero davvero infuocati i contatti con Pini Zahavi, agente di David. Il difensore austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e a breve potrebbe prendere la sua decisione. La Juve tenta l’. LEGGI ISUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

