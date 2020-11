Calabria | Conte chiede scusa | “Colpa mia | ma i ministri sapevano”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – “Mi assumo tutta la responsabilità di quella scelta, non solo del fatto che la designazione non sia andata a buon fine, ma anche la responsabilità delle precedenti nomine“. E’ il mea culpa del premier Giuseppesul balletto ignobile dei commissari della sanità in, tre in dieci giorni in una tragica farsa in cui il governo giallofucsia inanella una serie di figuracce.si prende la colpa sì, ma un attimo dopo precisa: “La scelta di Gaudio e quella di Zuccatelli erano state sostenute con il pieno confronto e con la condivisione tra tutti icoinvolti – proposta del ministro dell’Economia di concerto con quello della Salute, sentito il parere del ministro degli Affari regionali – fino alla deliberazione in Cdm”. Le scuse del premier comunque non risolvono il caso. La carica di ...