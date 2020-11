Bufera sull’eurodeputato 5 Stelle Dino Giarrusso, dopo il servizio di ‘Report’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bufera sull’eurodeputato 5 Stelle Dino Giarrusso dopo il servizio di ‘Report’ in cui si fa riferimento ad alcune donazioni ricevute dall’ex ‘Iena’ ai tempi della campagna elettorale per le europee del 2019: nel dettaglio si parla di 4.800 euro donati dalla lobbista Ezia Ferrucci, socia della Bdl lobbying srl, e di una cifra analoga erogata da Carmela Vitter, moglie di Piero di Lorenzo, titolare, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia e che si è presentata come sostenitrice dei CinqueStelle. Circostanza che lo stesso Giarrusso ha confermato con un video su Facebook, spiegando le sue ragioni e i dettagli della vicenda dal suo punto di vista. “Stando alle regole interne, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020)sull’eurodeputato 5ildi ‘Report’ in cui si fa riferimento ad alcune donazioni ricevute dall’ex ‘Iena’ ai tempi della campagna elettorale per le europee del 2019: nel dettaglio si parla di 4.800 euro donati dalla lobbista Ezia Ferrucci, socia della Bdl lobbying srl, e di una cifra analoga erogata da Carmela Vitter, moglie di Piero di Lorenzo, titolare, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia e che si è presentata come sostenitrice dei Cinque. Circostanza che lo stessoha confermato con un video su Facebook, spiegando le sue ragioni e i dettagli della vicenda dal suo punto di vista. “Stando alle regole interne, ...

