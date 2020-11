PS5 e i giochi a €80? Jim Ryan difende la scelta ma non ci sta sui rumor che parlavano di prezzi più alti (Di martedì 17 novembre 2020) Qualche giorno fa, diversi rumor indicavano che Sony avrebbe voluto far pagare più di 80 euro i giochi first-party di PlayStation 5. Ora però arriva la smentita di Jim Ryan, CEO di PlayStation che in un'intervista ha detto la sua a riguardo.Alla domanda sul report durante un'intervista con The Telegraph, Ryan ha chiarito che i rumor sui prezzi erano completamente falsi. "Posso dire che quel rapporto secondo cui stavamo considerando prezzi più alti per i giochi first-party è categoricamente falso" ha affermato.Tuttavia, quando l'intervistatore ha suggerito se il primo gioco per PS5 di Naughty Dog potrà costare a tutti gli effetti 80 euro, Ryan ha dichiarato: "Non sto facendo previsioni ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) Qualche giorno fa, diversiindicavano che Sony avrebbe voluto far pagare più di 80 euro ifirst-party di PlayStation 5. Ora però arriva la smentita di Jim, CEO di PlayStation che in un'intervista ha detto la sua a riguardo.Alla domanda sul report durante un'intervista con The Telegraph,ha chiarito che isuierano completamente falsi. "Posso dire che quel rapporto secondo cui stavamo considerandopiùper ifirst-party è categoricamente falso" ha affermato.Tuttavia, quando l'intervistatore ha suggerito se il primo gioco per PS5 di Naughty Dog potrà costare a tutti gli effetti 80 euro,ha dichiarato: "Non sto facendo previsioni ...

