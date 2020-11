Patrizia de Blanck si scaglia contro Giulia Salemi: “Stammi lontana, non ti parlerò mai più” (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo due mesi anche Patrizia De Blanck è finita in nomination. La Contessa in puntata è sembrata tranquilla, ma appena Signorini ha salutato i concorrenti è esondata come un fiume che esonda (cit.). La vippona (che domenica ha litigato con Zorzi) ha scoperto di aver ricevuto un voto anche da Giulia Salemi e si è scagliata contro la povera ragazza. “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco. Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. … La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco ... Leggi su biccy (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo due mesi ancheDeè finita in nomination. La Contessa in puntata è sembrata tranquilla, ma appena Signorini ha salutato i concorrenti è esondata come un fiume che esonda (cit.). La vippona (che domenica ha litigato con Zorzi) ha scoperto di aver ricevuto un voto anche dae si ètala povera ragazza. “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco. Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. … La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprioda me. Non ti voglio manco ...

