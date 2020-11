**Manovra: Catalfo, anche con Recovery investiremo su giovani e donne** (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov, (Adnkronos) – “Favorire l’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro significa ridare ossigeno al Paese e investire nel futuro. È questa la strada che, come MoVimento 5 Stelle e come Governo, intendiamo percorrere con una parte consistente degli investimenti legati al Recovery Plan e che iniziamo concretamente a tracciare con la Legge di Bilancio 2021”. Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov, (Adnkronos) – “Favorire l’ingresso deie delle donne nel mercato del lavoro significa ridare ossigeno al Paese e investire nel futuro. È questa la strada che, come MoVimento 5 Stelle e come Governo, intendiamo percorrere con una parte consistente degli investimenti legati alPlan e che iniziamo concretamente a tracciare con la Legge di Bilancio 2021”. Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro del Lavoro, Nunzia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

