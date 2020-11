Il topo nel terzo episodio di The Crown 4 diventa una star dei social | più che un errore | un segnale preciso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 17 novembre 2020) C’è una scena della quarta stagione del dramma sul regno di Elisabetta II che sarà ricordata non tanto per le mirabili interpretazioni delle sue interpreti ma per la presenza di un roditore: non è passata inosservata la corsa di unneldi The4, che attraversa la sala in cui la Regina Madre (Marion Bailey) sta per ricevere la telefonata della Regina (Olivia Colman), sua sorella la Principessa Margaret (Helena Bonham Carter) e la principessa Anne (Erin Doherty) che comunica loro il fidanzamento del principe Carlo con Lady Diana. Il piccolo roditore si vede chiaramente passare sul tappeto che adorna la sala di Buckigham Palace, prima che l’attenzione della camera si focalizzi sulle donne della famiglia Windsor al telefono per discutere della proposta di ...