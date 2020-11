Il Segreto anticipazioni 18 novembre 2020 | Rosa è preda di allucinazioni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 novembre 2020) Iltorna mercoledì 18, su Canale 5 alle 16:20 con un'altra delle puntate inedite. Nellescopriamo chesoffre di! Iltorna mercoledì 18su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nellefa preoccupare tutta la famiglia perchè evidentementedi. Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas, per costringerlo a collaborare con lui per trovare "il guercio", l'uomo che lavorava per donna Eulalia Castro, nella speranza che li conduca a Raimundo., con l'avvicinarsi delle nozze, invece di calmarsi ...