Il ponte crolla in diretta: la giornalista si salva in modo incredibile (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) “Io e i miei collaboratori stiamo bene. Preghiamo per gli abitanti di Alexander County che è stata duramente colpita dall’alluvione”. È Amber Roberts, giornalista e inviata di Fox 46, a twittare queste parole dopo essere sopravvissuta al crollo di un ponte. Roberts stava raccontando le disastrose condizioni di alcune parti del North Carolina colpite da un alluvione e proprio mentre stava camminando su un ponte, una parte è crollata sotto di lei che è riuscita a mettersi in salvo con un salto all’indietro. I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I’m sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today’s #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB — Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Io e i miei collaboratori stiamo bene. Preghiamo per gli abitanti di Alexander County che è stata duramente colpita dall’alluvione”. È Amber Roberts,e inviata di Fox 46, a twittare queste parole dopo essere sopravvissuta al crollo di un. Roberts stava raccontando le disastrose condizioni di alcune parti del North Carolina colpite da un alluvione e proprio mentre stava camminando su un, una parte èta sotto di lei che è riuscita a mettersi in salvo con un salto all’indietro. I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I’m sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today’s #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB — Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, ...

