Grande Fratello Vip 5 | Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi dopo la nomination | “Stai lontana da me”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 novembre 2020)Deè finita per la prima volta inalVip 5 ma non l'ha presa bene e ha chiesto adi stareda lei. AlVip 5 laha fatto infuriareDe: la contessa non ha perdonatoe Adua Del Vesco che con i loro voti le faranno provare per la prima volta il brivido della quasi eliminazione. Ieri sera alVip 5 si è consumato il dramma diDe: la contessa è stata nominata per la prima volta ed ha reagito in maniera ...