Gastroenterologia del Gemelli 3^ nel mondo | Emanuele “motivo d’orgoglio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Centro didel Policlinico Universitario ‘Agostino Gemellì di Roma si classifica al 3° posto nelper il 2021 come centro di eccellenza per le malattie dell’apparato digerente. Il prestigioso podio è assegnato, come ogni anno, dalla rivista americana “Newsweek”, che – in collaborazione con “Statista Inc.”, società di ricerche sul mercato globale – ha stilato la classifica dei centri specialistici dei migliori ospedali del pianeta e collocato il Cemad – Centro Malattie Apparto Digerente delalle spalle di due “monumenti” della medicina quali Mayo Clinic del Minnesota e Mount Sinai di New York, entrambi statunitensi.Il Cemad, si legge in una nota, è il centro per la diagnosi, la cura ...