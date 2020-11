Atp Finals 2020 | meraviglioso Thiem | supera Nadal in due set e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) Dominice Rafaelregalano spettacolo nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo Londradelle Atpe, alla fine, a spuntarla è il tennista austriaco che si impone in due set 7-6(7) 7-6(4) sullo spagnolo, staccando il pass per le semifinali con un turno d’anticipo. L’incontro inizia con un grande equilibrio tra i due rivali che si conoscono alla perfezione, tant’è che nessuno riesce a trovare la giusta accelerazione che possa mettere in difficoltà l’altro. Il primo piccolo brivido è per l’austriaco che, nel sesto game, si vede costretto ad andare ai vantaggi per tenere il proprio turno di servizio; nel nono gioco, invece è lo spagnolo a vivere un breve momento di difficoltà andando sotto 0-30, ma ...