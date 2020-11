Anche il vice di Pioli è positivo al Covid-19. I dettagli (Di martedì 17 novembre 2020) Anche il vice di Pioli è positivo al Covid-19 Brutte notizie in casa Milan. Oltre a Stefano Pioli, infatti, Anche il vice Giacomo Murelli è risultato positivo al Covid-19. Dopo la positività di Zlatan Ibrahimovic, la pandemia torna a colpire il Milan. Anche il vice di Pioli è positivo al Covid. Adesso a preparare la … L'articolo Anche il vice di Pioli è positivo al Covid-19. I dettagli proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 novembre 2020)ildial-19 Brutte notizie in casa Milan. Oltre a Stefano, infatti,ilGiacomo Murelli è risultatoal-19. Dopo la positività di Zlatan Ibrahimovic, la pandemia torna a colpire il Milan.ildial. Adesso a preparare la … L'articoloildial-19. Iproviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - DiMarzio : #Milan, positivo al #COVID19 anche il vice di #Pioli - davidefaraone : No Libero, Kamala Harris è semplicemente una DONNA e adesso anche la Vice Presidente degli Stati Uniti d’America.… - Ambrakey1 : @saraosalvatore Certo dovrebbe essere così! È anche quello che chiede il vice governatore a nome dei calabresi. Com… - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset -