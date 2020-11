Adobe Photoshop: disponibile la prima versione beta per Windows on ARM (Di martedì 17 novembre 2020) Adobe ha da poco rilasciato la prima versione beta di Photoshop per Windows 10 on ARM che presenta il supporto nativo per ARM64. Photoshop arriva sui PC ARM Adobe Photoshop, la nota applicazione dedicata alla grafica, è il primo programma della suite Creative Cloud ad ottenere il supporto per i dispositivi con processore ARM. Grazie a ciò, il programma di Adobe è compatibile con i dispositivi Windows on ARM, come Surface Pro X, e i nuovi MacBook con processore Apple M1. Gli utenti abbonati a Creative Cloud possono scaricare la versione ARM di Photoshop dalla sezione “App beta” nell’app Cloud Desktop. Secondo gli ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 17 novembre 2020)ha da poco rilasciato ladiper10 on ARM che presenta il supporto nativo per ARM64.arriva sui PC ARM, la nota applicazione dedicata alla grafica, è il primo programma della suite Creative Cloud ad ottenere il supporto per i dispositivi con processore ARM. Grazie a ciò, il programma diè compatibile con i dispositivion ARM, come Surface Pro X, e i nuovi MacBook con processore Apple M1. Gli utenti abbonati a Creative Cloud possono scaricare laARM didalla sezione “App” nell’app Cloud Desktop. Secondo gli ...

