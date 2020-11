Rissa a casa di Vittorio Sgarbi | un “violentissimo pugno sull’orecchio” | interviene la polizia e arriva anche l’ambulanza

ilGiannisigG : RT @ArturoP66023286: Luca Ricolfi e Andrea Romano, rissa a L'aria che tira: 'Sono barricato in casa', 'Beniamino di Salvini' - so_matic : RT @ArturoP66023286: Luca Ricolfi e Andrea Romano, rissa a L'aria che tira: 'Sono barricato in casa', 'Beniamino di Salvini' - Mistress451 : Fantastico! Speriamo sia solo l'inizio della fine di Sgarbi. Ha pure rotto il cazzo ormai. Se invece di fare il suo… - ROSSIPA42950428 : RT @nino_pitrone: #VittorioSgarbi sui media litiga a scopo di lucro,... mentre i suoi collaboratori, a casa sua, litigano sul serio: 'Pugno… - LuciaLaVita1 : RT @nino_pitrone: #VittorioSgarbi sui media litiga a scopo di lucro,... mentre i suoi collaboratori, a casa sua, litigano sul serio: 'Pugno… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa casa

Il Fatto Quotidiano

Serata piuttosto movimentata quella di ieri in via Montebello dove poco prima di mezzanotte si è accesa una rissa tra cittadini pakistani. Prima alcuni diverbi, quindi la zuffa con un giovane di 22 an ...Una lite nata al parco del Vallato e poi culminata in rissa con accoltellamento all’Arco Clementino: è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio un 19enne di origine brasiliana residente in c ...