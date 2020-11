Report chiude? Sigfrido Ranucci chiarisce tutto in un video (Di lunedì 16 novembre 2020) No, non temete: Report non chiude. Sta continuando a girare da ore l’ennesima bufala, che questa volta colpisce proprio il programma-inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Tantissimi messaggi sui social, da Facebook a WhatsApp, si sono rimpallati dopo la fake news che ha iniziato a circolare già in tarda mattinata e che ipotizza una chiusura della trasmissione di Rai3 perché carente negli ascolti. Assolutamente nulla di vera, è una fake news. La conferma è arrivata dallo stesso Ranucci, che in un video messaggio su Twitter ha voluto chiarire come stanno le cose. “Ci sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi, una sorta di catena di Sant’Antonio in cui si ipotizzava la chiusura di Report perché carente negli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) No, non temete:non. Sta continuando a girare da ore l’ennesima bufala, che questa volta colpisce proprio il programma-inchiesta condotto da. Tantissimi messaggi sui social, da Facebook a WhatsApp, si sono rimpallati dopo la fake news che ha iniziato a circolare già in tarda mattinata e che ipotizza una chiusura della trasmissione di Rai3 perché carente negli ascolti. Assolutamente nulla di vera, è una fake news. La conferma è arrivata dallo stesso, che in unmessaggio su Twitter ha voluto chiarire come stanno le cose. “Ci sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi, una sorta di catena di Sant’Antonio in cui si ipotizzava la chiusura diperché carente negli ...

